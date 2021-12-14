Osman Bey Kayı Obası’nın gözü önünde tutuklanıyor! Selçuklu veziri Alemşah bölgede etkisini hissettiriyor

Bu zor durumdan çıkmak için tüm becerisini kullanan Osman Bey, gücünü tekfurlarla birleştiren Vezir Alemşah'a karşı stratejisini kurar. Osman Bey'in "Burada bey de benim devlet de benim" sözlerine karşılık; Vezir Alemşah, Osman Bey'in gücünü kırmak için ağabeyi Gündüz Bey'e beylik vaat ederken, Osman Bey'i de tutuklar.