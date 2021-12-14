Haberler Günaydın Haberleri Son dakika: Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül sevgilisiyle kaza geçirdi! Ergül kazada yaralandı, sevgilisi öldü
Giriş Tarihi: 14.12.2021 06:47 Son Güncelleme: 14.12.2021 08:00

Son dakika: Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül sevgilisiyle kaza geçirdi! Ergül kazada yaralandı, sevgilisi öldü

AA
Son dakika: Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül sevgilisiyle kaza geçirdi! Ergül kazada yaralandı, sevgilisi öldü

Son dakika... Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül'den sevenlerini üzen haber... Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, araç sürücüsü arkadaşı hayatını kaybetti. İşte ayrıntılar...

Son Dakika... İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı.

KORKULUKLARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi.

Son dakika: Balıkesir'de trafik kazası geçiren Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü | Video

ERDAL ŞEYDA LAFÇI KİMDİR? TIKLAYINIZ

SEVGİLİSİ KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ, ÜNLÜ ŞARKICI ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.

Balıkesir'de trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü! Görgü tanığı yaşananları anlattı! | Video

HEPSİ GRUBU'NUN ESKİ SOLİSTİ HASTANEYE KALDIRILDI

Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

6 YILLIK ARKADAŞIYLA MAYIS AYINDA AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Hepsi Grubu ile yollarını ayırdıktan sonra çalışmalarına devam eden ünlü şarkıcı, 6 yıllık arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile Mayıs ayında aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, aşkı da sosyal medyadan bu fotoğrafla ilan etmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül sevgilisiyle kaza geçirdi! Ergül kazada yaralandı, sevgilisi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA