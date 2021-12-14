Son dakika: Eski Hepsi Grubu solisti Gülçin Ergül feci kazada ölümden döndü! Gülçin Ergül’ün sevgilisi ise hayatını kaybetti!

Balıkesir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül (36) yaralanırken, aracı kullanan arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti.
TIR'IN DORSESİNE ARKADAN ÇARPTI
Feci kaza, saat 20.15 sıralarında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana geldi. Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde sağ şeritte seyir halinde olan Cengiz Yücel yönetimindeki 34 CGR 100 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sürücü Lafçı ise araçta sıkıştı.
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Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Gülçin Ergül, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Erdal Şeyda Lafçı'nın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
6 YILLIK ARKADAŞIYLA MAYIS AYINDA AŞKINI İLAN ETMİŞTİ
Hepsi Grubu ile yollarını ayırdıktan sonra çalışmalarına devam eden ünlü şarkıcı, 6 yıllık arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile Mayıs ayında aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, aşkı da sosyal medyadan bu fotoğrafla ilan etmişti.
KLİBİNDEKİ KAZA SAHNESİNİ YAŞADI
Kaza sonrası yaralı şekilde Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gülçin Ergül'ün saatler önce verdiği röportaj ise gündem oldu. Vatan'a verdiği röportajda yeni şarkısı Birbirimize İyi Gelmiyoruz'un hikayesinden bahseden Ergül, klipte bahsi geçen kaza sahnesini anlatmıştı. Şarkıcı, klipteki sahne için "Klibimiz pek güzel oldu, klipte yarım saat vinç yardımıyla havada asılı kaldım. Bu bölüm, ilişki sonrası bitmiş aşkın getirdiği askıda kalma hissi ve klipte bahsi geçen araba kazası sonrasında arafta kalma hissiyatını sembolize ediyordu ve başkalarının yolunu da aydınlatan yol açan bir ilham olmuş gibi de görünüyor. Bu da benim için bir iltifat olmalı" demişti.