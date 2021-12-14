Son dakika: Eski Hepsi Grubu solisti Gülçin Ergül feci kazada ölümden döndü! Gülçin Ergül’ün sevgilisi ise hayatını kaybetti!

KLİBİNDEKİ KAZA SAHNESİNİ YAŞADI

Kaza sonrası yaralı şekilde Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gülçin Ergül'ün saatler önce verdiği röportaj ise gündem oldu. Vatan'a verdiği röportajda yeni şarkısı Birbirimize İyi Gelmiyoruz'un hikayesinden bahseden Ergül, klipte bahsi geçen kaza sahnesini anlatmıştı. Şarkıcı, klipteki sahne için "Klibimiz pek güzel oldu, klipte yarım saat vinç yardımıyla havada asılı kaldım. Bu bölüm, ilişki sonrası bitmiş aşkın getirdiği askıda kalma hissi ve klipte bahsi geçen araba kazası sonrasında arafta kalma hissiyatını sembolize ediyordu ve başkalarının yolunu da aydınlatan yol açan bir ilham olmuş gibi de görünüyor. Bu da benim için bir iltifat olmalı" demişti.