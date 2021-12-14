Son dakika: Gülçin Ergül’ün talihsizliği! 15 yıl önce de hurdaya dönen araçtan sağ çıkmıştı

Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül, dün akşam saatlerinde İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, aracı kullanan erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetmişti.

Ünlü sanatçı, 15 yıl önce de İstanbul'da feci bir trafik kazası geçirmiş, Dolmabahçe'deki o kazada hurdaya dönen araçtan Alman müzisyen Marek Christian Pompetzki ile birlikte sağ çıkmıştı.

İKİ ARAÇTA 7 YARALI

15 Nisan 2006'da Beşiktaş, Dolmabahçe sahil yolunda meydana gelen o ilk kazasında Gülçin Ergül'ün içinde bulunduğu araç, karşıdan gelen bir otomobille çarpışmış, kazada 7 kişi yaralanmıştı.

Bazı yaralıların yol ortasına savrulduğu, adeta savaş alanına dönen o kazada ünlü sanatçı, hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla çıkmıştı.

KARŞIDAN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞTILAR

Bir haftalık tatil için Türkiye'ye gelen Alman müzisyen ve prodüktör Pompetzki ile Ergül'ün içinde bulunduğu kiralık lüks aracı kullanan sürücü Ramazan Kızılbayır da yaralanmıştı.

Olayın şokunu yaşayan ünlü prodüktör Pompetzki, "Bir haftalığına arkadaşlarımı görmek için İstanbul'a tatile gelmiştim. Kaza sırasında ne olduğunu anlamadık. Karşı istikametten gelen otomobille birden çarpıştık" diyerek, kaza anını SABAH'a anlatmıştı.