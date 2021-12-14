Son Dakika Haberler: Feci kazada ölümden dönen Hepsi Grubu solisti Gülçin Ergül’ün son sağlık durumu...

Araçtaki Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül ise kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Ergül, halen hastanede gözlem altında tutuluyor. Ergül'ün, doktorların son kontrollerinin ardından akşam saatlerinde taburcu edilmesi bekleniyor.