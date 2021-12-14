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Giriş Tarihi: 14.12.2021 07:03 Son Güncelleme: 14.12.2021 07:31

Sosyetenin konuştuğu hediye! Emlak kralı Dikran Masis 35 yaş küçük eşi için sınırları zorluyor!

Sosyetenin konuştuğu hediye! Emlak kralı Dikran Masis 35 yaş küçük eşi için sınırları zorluyor!

Emlak kralı Dikran Masis, eşi Yasemin Masis’e aldığı pahalı hediyelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce eşine aldığı yüzük, kolye ve villa ile çok konuşulan 75 yaşındaki emlak kralı Dikran Masis, yine geleneği bozmadı. Dikran Masis, kendisinden 35 yaş küçük eşi Yasemin Masis'in 40’ıncı yaş günü için 2 milyon lira değerinde gösterişli bir hediye seçti. Yasemin Masis'in sosyal medya hesabından paylaştığı hediye sonrası sosyete de Dikran Masis'in jestini konuştu.

75 yaşındaki emlak kralı Dikran Masis, kendisinden 35 yaş küçük eşi Yasemin Hanım'a öyle hediyeler alıyor ki, sosyetede günlerce konuşuluyor. En son aldığı hediyenin de uzun süre sosyetenin çenesini yoracağına şüphem yok!

Dikran Bey'in, 40. yaşını kutlayan eşi Yasemin Hanım'a, doğum günü hediyesi olarak dünyaca ünlü bir mücevher markasının en gözde gerdanlıklarından birini aldığını öğrendim.

Fiyatını merak edersiniz diye araştırdım. Dikran Bey, birçok kadının hayalini süsleyen bu gerdanlık için 108 bin Sterlin ödemiş. Yani bizim paramızla yaklaşık 2 milyon lira.

Yasemin Masis, yeni cicisini eşe dosta göstermek istemiş olmalı ki, önceki gün Instagram'da "Merhaba 40" diye bir fotoğraf paylaştı ve tabii ki boynunda 2 milyon liralık o gerdanlık vardı. Pandemi döneminde bin 447 kiracısından kira almayarak herkesin gönlünde taht kuran Dikran Masis, eşinin gönlündeki tahtını da iyice sağlamlaştırmıştır.

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Sosyetenin konuştuğu hediye! Emlak kralı Dikran Masis 35 yaş küçük eşi için sınırları zorluyor!
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