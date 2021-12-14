Sosyetenin konuştuğu hediye! Emlak kralı Dikran Masis 35 yaş küçük eşi için sınırları zorluyor!

Yasemin Masis, yeni cicisini eşe dosta göstermek istemiş olmalı ki, önceki gün Instagram'da "Merhaba 40" diye bir fotoğraf paylaştı ve tabii ki boynunda 2 milyon liralık o gerdanlık vardı. Pandemi döneminde bin 447 kiracısından kira almayarak herkesin gönlünde taht kuran Dikran Masis, eşinin gönlündeki tahtını da iyice sağlamlaştırmıştır.