Sosyetenin konuştuğu hediye! Emlak kralı Dikran Masis 35 yaş küçük eşi için sınırları zorluyor!

75 yaşındaki emlak kralı Dikran Masis, kendisinden 35 yaş küçük eşi Yasemin Hanım'a öyle hediyeler alıyor ki, sosyetede günlerce konuşuluyor. En son aldığı hediyenin de uzun süre sosyetenin çenesini yoracağına şüphem yok!
Dikran Bey'in, 40. yaşını kutlayan eşi Yasemin Hanım'a, doğum günü hediyesi olarak dünyaca ünlü bir mücevher markasının en gözde gerdanlıklarından birini aldığını öğrendim.
Fiyatını merak edersiniz diye araştırdım. Dikran Bey, birçok kadının hayalini süsleyen bu gerdanlık için 108 bin Sterlin ödemiş. Yani bizim paramızla yaklaşık 2 milyon lira.
Yasemin Masis, yeni cicisini eşe dosta göstermek istemiş olmalı ki, önceki gün Instagram'da "Merhaba 40" diye bir fotoğraf paylaştı ve tabii ki boynunda 2 milyon liralık o gerdanlık vardı. Pandemi döneminde bin 447 kiracısından kira almayarak herkesin gönlünde taht kuran Dikran Masis, eşinin gönlündeki tahtını da iyice sağlamlaştırmıştır.