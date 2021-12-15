Aileler kız istemek için buluştu!

PAZARTESİ akşamlarına damga vuran, atv
'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kalp Yarası
izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. 24'üncü bölümü yayınlanan dizi, #GitmeneİzinVermem etiketiyle sosyal medyada yine çok konuşuldu. Senaryosunu Sema Ali Erol
, Mahir Erol
ve Türküler Özgül Akad'ın kaleme aldığı yapımın bu bölümünde olaylar şöyle gelişti: Azade'ye dayanamayan Vedia
, Zeytin'i de yanına alarak Ayşe'nin yanına gitti. Ayşe'nin Ferit'in yanında olması nedeniyle deliye dönen Şahin, Sancakzade Konağı'nı bastı. Ayşe sonunda Ferit'e karşı gardını indirdi. Bu anlara tanık olan Mirza deliye döndü. Şahin, Ayşe'yi kaybetmemek için Ferit ve Ayşe'nin aşkına engel olmayacağını söyleyip her şeyin usulüne göre yapılmasını istedi. İsteme töreni için iki aile bir araya geldi. Azade'nin son anda çıkıp gelmesi ve davranışlarındaki tuhaflık, herkesin dikkatini çekti.