Kuruluş Osman’da dikkat çeken sahne! Selçuklu Veziri Alemşah, Türkmen beylerini topladı... Boran Alp, Osman Bey’e teslim edildi

"VAKTİ GELEN DE İSTEDİĞİNİ ALIR"

Osman Bey, bir şeyler döndüğünü hissederek "Siyaset er meydanında pusat ile kazandığın zaferi, masada mürekkep ile perçinlemektir! Kan akmadan alındı ise, karşılığında verilen tavizi merak ederim" diye sordu. Vezir Alemşah, Osman Bey'in bu sözlerine "Ali Selçuklu taviz vermez! Mühlet verir! Vakti gelen de istediğini alır! Sen tasa etmeyesin" diyerek cevap verdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 75'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.