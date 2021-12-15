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Giriş Tarihi: 15.12.2021 15:42 Son Güncelleme: 15.12.2021 15:43

Osman Bey Kayı Obası’nın gözü önünde tutuklanıyor! Kuruluş Osman yeni bölümde Selçuklu veziri Alemşah bölgede etkisini hissettiriyor

Osman Bey Kayı Obası’nın gözü önünde tutuklanıyor! Kuruluş Osman yeni bölümde Selçuklu veziri Alemşah bölgede etkisini hissettiriyor

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, nefesleri kesecek 75’inci bölümüyle 15 Aralık Çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek.

Şeyh Edebalı, Tekfur Kosses'in saldırısına uğramış, Osman Bey İnegöl Kalesi'nde sıkışıp kalmış ve Boran Alp ise Vezir Alemşah'ın eline düşmüştür!

Bu zor durumdan çıkmak için tüm becerisini kullanan Osman Bey, gücünü tekfurlarla birleştiren Vezir Alemşah'a karşı stratejisini kurar. Osman Bey'in "Burada bey de benim devlet de benim" sözlerine karşılık; Vezir Alemşah, Osman Bey'in gücünü kırmak için ağabeyi Gündüz Bey'e beylik vaat ederken, Osman Bey'i de tutuklar.

Kayı Alpleri beylerinin tutuklanmasına itiraz ederken, tutuklanan Osman Bey yaralanır! Osman Bey, İnegöl Kalesi'nden nasıl kurtulacak? Şeyh Edebalı, Tekfur Kosses'in saldırısından kurtulabilecek mi?

Vezir Alemşah, Boran'ı elinde tutmakla neyi hedefliyor? Gündüz Bey, Vezir Alemşah'ın teklifine ne yanıt verecek? Tekfur Nikola ve Tekfur Kosses, Mari'yi Kayı Obası'ndan nasıl çıkaracak? Osman Bey'in tutuklanması Kayı Obası'nda nasıl tepki bulacak?

Kuruluş Osman 75. bölüm fragmanı⁣... “Burada Bey de benim! Devlet de benim!” | Video

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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Osman Bey Kayı Obası’nın gözü önünde tutuklanıyor! Kuruluş Osman yeni bölümde Selçuklu veziri Alemşah bölgede etkisini hissettiriyor
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