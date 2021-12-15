Haberi alır almaz Vezir Alemşah'ın karşısına dikilen Osman Bey, "Saltuk'un o hali nedir? Uç beyinin alpına el kaldırmak da ne ola" diye hesap sordu. Vezir Alemşah bu sözlerin altında kalmayarak "Uç Beyinin alpı deyi nefes alır şu an… Başka biri olsa Söğüt girişinde ibreti alem deyi asardım! Devlet adamın peşine adam koymak nedir? Sen kimsin ki beni takip ettirirsin?" diye üste çıktı.

Osman Bey "Söğüt'ün, uçların, obaların ve oturduğun minderin, yattığın döşeğin dahi sahibiyim" deyince Vezir Alemşah "Osman Bey! Kudretinin üzerinde laflar edersin! Burası Âli Selçuklu mülküdür! Burası devletindir" dedi. Osman Bey ise "Burada bey de benim, devlet de benim" diyerek son noktayı koydu ve makamı terk etti.

Osman Bey’den Vezir Alemşah’a tokat gibi cevap: “Burada bey de benim devlet de benim” | Video

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 75'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.