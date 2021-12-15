Turgut Bey, Mari’yi teslim etmeyen Osman Bey’e böyle söz verdi: Gayrı benim beyim sensin! yolun yolumdur, canım o yola fedadır

Osman Bey, "Elbette Vezir hazretleri! Yapılacak olan aşikardır! Bize sığınan Mari'yi can bedende durdukça teslim etmemektedir! Hakikat iki kanatlı kuştur! Biri Kuran, biri töre! İkisi de bunu söyler" diyerek Mari'yi teslim etmeyi reddetti. Vezir Alemşah, Osman Bey'den iyice düşünüp taşınmasını ve yarına kadar kendisine haber vermesini isteyerek obadan ayrıldı.

Osman Bey'i sözleri vezirin ziyareti esnasında otağda bulunan Turgut Bey'i derinden etkiledi. Turgut Bey, "Vaziyet iyi görünmez Osman Bey! Ben Mari'yi de alıp kendi obama gideyim" derken Osman Bey "Mari gayrı bizdendir! Sen de gayrı bizdensin!"



Turgut Bey, "Herkes çok zarar görecek Osman Bey! Daha fazla sizi müşküle sokmayım… Obama gidip, ceng hazırlığı edeyim" deyince Osman Bey, "Ne cengi? Ceng düğündür deriz amma karıştırmayasın! Madem yarına kadar mühlet verir! Biz de nihai kararımızı kuracağımız düğün toyuna davet ederek bildirelim! Hazırlıklar tez başlasın! Mari'yle düğünün vardır Turgut Bey" diyerek müjdeyi verdi.

Turgut Bey, Mari’yi teslim etmeyen Osman Bey’e böyle söz verdi! | Video