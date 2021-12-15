Türkiye 3. kez ödülü istiyor

Avrupa
Konseyi himayesinde verilen Avrupa Müze Ödülü 2022'de Türkiye'den 3 müze finale kaldı. Göbeklitepe Örenyeri, Van Müzesi ve Tunceli Müzesi'nde final heyecanı yaşanıyor. 1977 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve en uzun soluklu müze ödülü ünvanını taşıyan yarışmanın finalistleri belli oldu. Avrupa'nın birçok seçkin müzesinin yarıştığı ödül, 4-7 Mayıs 2022'de Estonya
'da sahibini bulacak. Avrupa'daki müzelerin kalite standardına katkı sunması kriterine dikkat edilen yarışmada Türkiye daha önce 2 kez kazanan oldu. 1997'de Ankara
'daki Anadolu Medeniyetler Müzesi
ödülün sahibi olmuştu. 2014 Avrupa Müze Ödülü ise İstanbul'daki Masumiyet Müzesi'ne verilmişti.
ŞANLIURFA, VAN, TUNCELI
Ziyarete açıldığı tarih 2018'den bu yana tüm dünyada merak uyandıran, 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihini aydınlatan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Örenyeri, UNESCO Dünya mirası listesinde yer alıyor. Türkiye'nin bir diğer adayı Van Müzesi, M.Ö. 5000 yıllarına uzanan, Urartular, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 2 bin 600 eseri barındırıyor. 2020'de ziyarete açılan Tunceli Müzesi ise, prehistorik döneme ait 2 bin civarı eseri kapsıyor.