Yaşadığı zor günleri anlattı! Hakan Taşıyan’dan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a teşekkür

"MUSTAFA KEMAL BABANIN DEDİĞİ GİBİ..."

O dönmelerde çok fazla bir şey hatırlamadığını dile getiren Taşıyan, "O dönemde beynimle ilgili de bir sıkıntı vardı. Fazla bir şey hatırlamıyorum ama akciğerime de bir sıvı sıçradığını biliyorum. Allah doktorlarımdan razı olsun. Mustafa Kemal Baba'nın dediği gibi 'Beni Türk Doktorlarına Emanet Ediniz' Baba doğru söylemiş." dedi.