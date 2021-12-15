Yaşadığı zor günleri anlattı! Hakan Taşıyan’dan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a teşekkür

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören şarkıcı Hakan Taşıyan'a geçtiğimiz günlerde karaciğer ve böbrek nakli yapılmıştı. Taşıyan 7 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
Doktorların "1 aylık ömrün kaldı" dediği arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan uzun süren tedavi sonrasında sağlığına kavuştu. Sağlığına kavuşan Taşıyan Alişan'ın TRT 1'de ekrana gelen programı Alişan'la Hayata Gülümse programına katılan Hakan Taşıyan, yaşadığı zor günleri canlı yayında anlattı.
AYAĞI İNCİNDİ SANMIŞ!
Hakan Taşıyan'ın hayatı ayaklarında başlayan bir ağrıyla bir anda değişti. Ayağının incindiğini düşünerek hastaneye giden Taşıyan, ciğerlerinin ve böbreklerinin tükendiğini öğrendi.
"MUSTAFA KEMAL BABANIN DEDİĞİ GİBİ..."
O dönmelerde çok fazla bir şey hatırlamadığını dile getiren Taşıyan, "O dönemde beynimle ilgili de bir sıkıntı vardı. Fazla bir şey hatırlamıyorum ama akciğerime de bir sıvı sıçradığını biliyorum. Allah doktorlarımdan razı olsun. Mustafa Kemal Baba'nın dediği gibi 'Beni Türk Doktorlarına Emanet Ediniz' Baba doğru söylemiş." dedi.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN HABERİ OLDU..."
Sözlerine devam eden Taşıyan, "Gülhane'de kaldım 2-3 ay. Sonra Şehir Hastanesi'ne yattım. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızın haberi oldu, ilgilendi... Sevgili eşi Emine Hanım da... Sağlık Bakanı Koca'dan Allah razı olsun. Güzeller insanlarla iyi oldum." dedi.
GÜZ GÜLLERİ ŞARKISINI SESLENDİRDİ
Taşıyan'dan hayranlarını sevindiren görüntüler geldi. Bir mekanda unutulmaz eseri 'Güz Gülleri' şarkısını seslendiren Taşıyan, hem moral buldu hem de moral verdi. O anları ise ünlü şarkıcının arkadaş Ufuk Özel sosyal medyadan paylaştı.
"BANA UMUT IŞIĞI OLDULAR"
Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, organ naklinin kendisine umut ışı olduğunu ve yeniden hayata döndüğünü belirterek, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım. Gönülden sevindirelim. İnsanları tekrar hayata bağlayalım" şeklinde konuşmuştu.
Hakan Taşıyan, "Canı gönülden gönüllü olan bütün insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha aydın olalım. Çok hassas bir konudur. Allah bizleri sevdiklerimizden ayırmasın. Gönül birlikteliği veren dualarını esirgemeyen tüm insanlardan Allah razı olsun. Hayat çok güzel, nefes almak çok güzel, sevmek çok güzel. Bunu birbirimizden esirgemeyelim. Gerçekten Allah'ın huzurunda çok büyük sevap. Tüm merhem bekleyen hastalarımıza merhem olalım. Buna ihtiyacımız var" açıklamasını yapmıştı.