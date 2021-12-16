Ebru Şancı’dan çok konuşulacak açıklama: Kocam beni tartaklıyor ne var bunda?

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile dünyaevine giren ve bu evliliğinden 3 de çocuğu olan Ebru Şancı, sunucu olarak yer aldığı magazin programında şaşırtan açıklamalarda bulundu.

"KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIRMIŞ"

Eski eşinden şiddet nedeniyle boşanan oyuncu Damla Ersubaşı hakkında açıklamalar yapan Şancı, "Eskiden kol kırılır yen içinde kalırmış. Şimdi Damla'nın en büyük hatası ortaya çıkarması. Madem şiddet olayını çıkarıyorsun o zaman barışmayacaksın. Bu adam için de kötü bir şey. Ama bunu halk bilmek zorunda değil. Polise gitsin. Duyurup sonra barışmayacaksın artık. İlan edip 3 gün sonra kocam bey diye paylaşma" dedi.