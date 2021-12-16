Eski MasterChef yarışmacısı Pelin Zaman’dan aşk açıklaması! Pelin Zaman Danilo Zanna ile aşk mı yaşıyor?

Dün 9 yıllık evliliğini tek celsede bitiren ünlü şef Danilo Zanna'nın MasterChef yarışmasından elenen Pelin Zaman ile aşk yaşadığı iddia edildi.
ZAMAN ZAMAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLA DİKKAT ÇEKTİ
Sosyal medyadan zaman zaman paylaşımlarda bulunan Zaman, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Gökhan Akar ile yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.
DANİLO İLE AŞK MI YAŞIYOR?
Zaman bir takipçisinin, "Danilo Şef ile aşk yaşadığınız doğru mu?" sorusuna "Aşk yaşıyorum evet ama Gökhan Akar ile" yanıtını vererek aşk iddialarına net cevap vermiş oldu.
ORTAK VELAYET
8 yaşındaki oğullarının velayeti ortak kaldı. Çocuğunun tüm masraflarını karşılayacak olan Danilo Zanna oğlunu her istediğinde görebilecek. Duruşma çıkışında Danilo Zanna "Üzüldüm. Her şey yolunda" dedi. Zanna'ın avukatı Altın Mimir ise "Tanıkların müşterek çocukları var, anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları arkadaşlıkları devam edecek oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.