İbrahim Tatlıses sosyal medyadan böyle veda etti!

Yıllar önce yaşadığı saldırı sonrası ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses, İbo Show ile 9 sene sonra sevenleriyle buluşmuştu.
Programın final yapmasının ardından yaşamını sürdürdüğü İzmir'e dönen İbrahim Tatlıses'ten sevenlerini heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Uzun yıllardır İzmir'de sakin bir yaşam süren 69 yaşındaki şarkıcı İbrahim Tatlıses sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak İzmir'den ayrıldığını duyurdu.
Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi olan İbrahim Tatlıses yıllar sonra sahnelere dönmenin heyecanını yaşıyor.
Konserleri nedeniyle İzmir'den 6 aylığına ayrıldığını duyuran İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine güzel haberi verdi.
Konserleri nedeniyle İzmir'den ayrılan Tatlıses şu ifadeleri kullandı:
''Şimdilik hoşçakal güzel İzmir. İbo Show'lar başlıyor... 6 ay yokum, ara ara geleceğim. Avrupa turneleri, gazino programları, şükür yoğun bir tempoda olacağım.
Unutma İzmir (ben bitti demeden bitmez). Çekirdek ailem sana emanet.''