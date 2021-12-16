‘Kuruluş Osman’ yine tüm kategorilerde fark attı!

Kuruluş Osman 75'inci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %10,80 izlenme oranı ve 25,20izlenme payı, AB'de %7,94 izlenme oranı ve 19,96 izlenme payı 20+ABC1'de %10,95 izlenme oranı ve %24,48 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.