Oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner’e kabusu yaşatmışlardı! Begüm Öner: Hamileyim dedim dinlemediler

KAVGANIN ORTASINDA KALDILAR

Gecenin perde arkasında yaşananlara SABAH ulaştı. Ceyhun Fersoy, eşi Begüm Öner ile birlikte arkadaşlarının doğum günü kutlaması için Beyoğlu'ndaki bir eğlence mekanına gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde yan masada oturan müşteriler ile işletmeci arasında kavga çıktı. Arbede arasında kalmak istemeyen Fersoy ve eşi, kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunup, mekanı terk etmek istedi. Ancak ikilinin mekandan çıkmasına izin verilmedi. Zorla tutulduğunu ileri süren oyuncu, "Hepinizden şikayetçi olacağım, restorandan şikayetçi olacağım" dedi. Bunun üzerine Osman G. "Sen kimin mekanını şikayet ediyorsun?" diyerek Fersoy'a yumruk attı. Osman G.'nin Begüm Öner'e de tekme attığı ve sinkaflı küfürlerle tehdit savurduğu iddia edildi.