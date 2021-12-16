Deniz Bulutsuz ile davalık olan Ozan Güven aylar sonra ortaya çıktı! Oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı!

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan davası devam eden Ozan Güven, aylar sonra Fulya'da görüntülendi. Cadde'nin haberine göre; Ayvalık'a taşındığını söyleyen oyuncu, "Cem Bey kadroda sizin yer almadığınız dijital platforma bir dizi yaptı. Aranız mı kötü acaba?" sorusunu, "Teşekkür ederim" diyerek, geçiştirdi.
'KIYAFETİ GÖĞSÜNE KADAR KAN İÇİNDEYDİ'
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Ozan Güven'in, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasına yönelik yargılanmasına devam edilmişti. Duruşmada tanık olarak dinlenen Güven'in evinin güvenlik görevlisi, "Ben hiç ses duymadım. Ozan Bey kapıyı açıp, şoförünü çağırmamı söyledi. İçeri girdiğinde de kapıyı kapatmadı. Deniz Hanım kendisi çıktı" demişti.
Deniz Bulutsuz'un iş ortağı ise verdiği ifadede, "Deniz olaydan sonra bana geldiğinde üstündeki kıyafet göğsüne kadar kanlıydı" şeklinde konuşmuştu.
En son rol aldığı 'Babil' dizisinin kadrosundan çıkarılan oyuncunun, Deniz Bulutsuz ile davası sonuçlanana kadar mesleğine dönmeyeceği öğrenilmişti.
"OZAN GÜVEN'E AYLIK 5 BİN TL Mİ VERİYORDUNUZ?"
Daha önce şiddet davasında 'aylık gelir'ini açıklayan Ozan Güven, mahkemede oyunculuk yaptığını söylemiş ve "Aylık 5 bin TL gelirim var" beyanında bulunmuştu. Bundan birkaç gün sonra Etiler'de objektiflere yakalanan Cem Yılmaz'a "Siz Ozan Bey'e aylık 5 bin TL mi veriyordunuz?" sorusu sorulmuştu.
Cem Yılmaz da hızlı adımlarla aracına binerek oradan ayrılmıştı. Yakın arkadaş olan Ozan Güven ve Cem Yılmaz, son olarak 2018 yapımı 'Arif V 216' filminde birlikte kamera karşısına geçmişti.
NE OLMUŞTU?
Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, oyuncunun kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ozan Güven'in de karşı şikayet dilekçesi vermesi üzerine bu kez Deniz Bulutsuz hakkında 'yaralama' suçundan dava açılmıştı.