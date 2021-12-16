Deniz Bulutsuz ile davalık olan Ozan Güven aylar sonra ortaya çıktı! Oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı!

"OZAN GÜVEN'E AYLIK 5 BİN TL Mİ VERİYORDUNUZ?"



Daha önce şiddet davasında 'aylık gelir'ini açıklayan Ozan Güven, mahkemede oyunculuk yaptığını söylemiş ve "Aylık 5 bin TL gelirim var" beyanında bulunmuştu. Bundan birkaç gün sonra Etiler'de objektiflere yakalanan Cem Yılmaz'a "Siz Ozan Bey'e aylık 5 bin TL mi veriyordunuz?" sorusu sorulmuştu.