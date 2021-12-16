Son dakika: Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un şiddet davasında yeni gelişme!

Duruşmada esas hakkındaki mütalaası sorulan Cumhuriyet Savcısı, 'kasten yaralama' suçunun uzlaşma hükümleri içinde kaldığını belirtti, uzlaştırma kapsamında kalan diğer suçlar yönünden de dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini talep etti. Bu durum üzerine sanık Özer Arkun'a bir diyeceği olup olmadığı soruldu ve ünlü solist Arkun, "diyeceğim yoktur" yanıtını verdi.