Ferhat Güzel’in sevgilisi Nur Aksoy: ‘Single’ı çıkacak, reklam yapıyor!’

'GÜLME KRİZİNE GİRDİM'

Kendisi hakkında çıkan haberleri arkadaşından duyduğunu söyleyen ve şaşkınlık içinde olduğunu belirten Aksoy, sözlerine şöyle devam etti: "Sözde ben elimde bıçakla onu kovalamışım. Haberi okuyunca gülme krizine girdim. Ferhat, bir single çıkaracak beni kullanarak reklam yapıyor. Böyle bir şeyin olması imkansız, yalan söylüyor."

