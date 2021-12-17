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Giriş Tarihi: 17.12.2021 12:34 Son Güncelleme: 17.12.2021 12:38

Kardeşlerim'de Doruk ve Asiye yardım için sahnede!

Kardeşlerim’de Doruk ve Asiye yardım için sahnede!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle  Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor.

Ömer, Süsen'le ilgili yeni bir karar almak durumunda kalırken, Akif de sürpriz bir isimle ortaklık kurar.

Şengül, kendisini dolandıran müteahhittin peşine düşerken, Aybike ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

Doruk ve Asiye, Eren ailesine para desteği sağlamak için bir kafede şarkı söylerken, ilk kez olarak Asiye'nin tatlı kıskançlığıyla tanışırlar.

Suzan'la Harika arasında ipler iyice gerilirken, okulda düzenlenen tanışma kokteylinde ise herkesi korku dolu dakikalar beklemektedir.

Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

Kardeşlerim 33. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! "Mutluluğu bulan konum atsın!"

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Kardeşlerim'de Doruk ve Asiye yardım için sahnede!
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