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Giriş Tarihi: 17.12.2021 07:26 Son Güncelleme: 17.12.2021 07:36

Oyuncu Berkay Ateş'in yeni sevgilisi tanıdık çıktı! Berkay Ateş ile milli voleybolcu Simge Aköz aşkı belgelendi!

Oyuncu Berkay Ateş’in yeni sevgilisi tanıdık çıktı! Berkay Ateş ile milli voleybolcu Simge Aköz aşkı belgelendi!

Sadakatsiz dizisinin Aras'ı yakışıklı oyuncu Berkay Ateş'in adı bir süredir Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından Simge Aköz ile anılıyordu. 34 yaşındaki Berkay Ateş'in gönlünü voleybolcu Simge Aköz'e kaptırdığı haberleri magazin kulislerinde konuşulurken ikilinin aşkı belgelendi. Çiçeği burnunda çift Berkay Ateş ile Simge Aköz önceki akşam Arnavutköy'de bir mekanda görüntülendi. İşte ünlüler dünyasının yeni aşkının ayrıntıları...

Sadakatsiz' dizisinde 'Aras' karakterine hayat veren Berkay Ateş'in yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. 34 yaşındaki ünlü oyuncunun Berkay Ateş'in Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından Simge Aköz ile aşk yaşadığı konuşuluyordu.

AŞKLARI BELGELENDİ

Berkay Ateş'in gönlünü voleybolcu Simge Aköz'e kaptırdığı haberleri magazin kulislerinde konuşulurken ikilinin aşkı belgelendi. Çiçeği burnunda çift Berkay Ateş ile Simge Aköz önceki akşam Arnavutköy'de bir mekanda görüntülendi.

Mekana ayrı ayrı gelen ikili, içeride birlikte eğlenirken gece sonunda da ayrı ayrı çıktı.

Gazetecilerin yeni ilişkisi hakkındaki sorularına yanıt vermeyen ünlü voleybolcu, montunun kapüşonu ile yüzünü gizlemeyi tercih etti.

Berkay Ateş de ilişkisi hakkında konuşmazken muhabirlerin sorularına sadece gülümsedi.

Simge Aköz ile Berkay Ateş, geçtiğimiz günlerde Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt ve oyuncu Güven Murat Akpınar'la bir araya gelmişti.

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Oyuncu Berkay Ateş'in yeni sevgilisi tanıdık çıktı! Berkay Ateş ile milli voleybolcu Simge Aköz aşkı belgelendi!
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