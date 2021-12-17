Oyuncu Berkay Ateş’in yeni sevgilisi tanıdık çıktı! Berkay Ateş ile milli voleybolcu Simge Aköz aşkı belgelendi!

Sadakatsiz' dizisinde 'Aras' karakterine hayat veren Berkay Ateş'in yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. 34 yaşındaki ünlü oyuncunun Berkay Ateş'in Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından Simge Aköz ile aşk yaşadığı konuşuluyordu.