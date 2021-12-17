Sevcan Orhan ile Gökhan Dağıstanlı evleniyor mu? Aşkları doludizgin devam ediyor…

'BİRBİRİMİZİ ANLIYOR, TAMAMLIYORUZ'

Posta'nın haberine göre; Orhan, muhabirlerin "Yeni yılda gelinlik giyecek misiniz? Ufukta evlilik var mı?" sorusuna ise "Gökhan'la (Dağıstanlı) çok çok iyi giden bir ilişkimiz var. Birbirimizi anlıyor, tamamlıyoruz. İnanın çok mutluyum, ancak her şey biraz da nasip kısmet. Kaderde varsa o da olur inşallah" yanıtını verdi.