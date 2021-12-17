Sevcan Orhan ile Gökhan Dağıstanlı evleniyor mu? Aşkları doludizgin devam ediyor…

39 yaşındaki ünlü sanatçı Sevcan Orhan'ın annesi Selma Orhan, Arnavutköy'de bulunan Bahtiyar adlı mekanda yakın aile dostlarının da katıldığı sürpriz bir doğum günü organizasyonunda 65'inci yaş gününü kutladı.
Yakın zamanda oğlu Cihan Orhan'ın dünyaevine gireceğini dile getiren anne Selma Orhan, "Her şey kısmet diyoruz ama tabi artık bende torun sevmek istiyorum" diyerek bakışları ile Sevcan Orhan'ı işaret etti.
'PARİS'TEN HERKESE SEVGİLER'
Annesinin beklenmedik sözleri ile kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan başarılı sanatçı Sevcan Orhan, "Yılbaşında Paris'te sahne alacağız. Kestane balının diyarı Paris'ten herkese sevgiler" sözleri ile konuyu geçiştirmeye çalışırken herkesi tebessüm ettirdi.
Şarkıcı 2022 yılından beklentilerini, "En önemli beklentim huzur. Umarım sağlık dolu ve bol kazançlı bir yıl olur 2022" ifadeleriyle açıkladı.
'BİRBİRİMİZİ ANLIYOR, TAMAMLIYORUZ'
Posta'nın haberine göre; Orhan, muhabirlerin "Yeni yılda gelinlik giyecek misiniz? Ufukta evlilik var mı?" sorusuna ise "Gökhan'la (Dağıstanlı) çok çok iyi giden bir ilişkimiz var. Birbirimizi anlıyor, tamamlıyoruz. İnanın çok mutluyum, ancak her şey biraz da nasip kısmet. Kaderde varsa o da olur inşallah" yanıtını verdi.