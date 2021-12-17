‘Single’ı çıkacak, reklam yapıyor!’

Ünlü türkücü Ferhat Güzel
, geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN
'a konuşup, sevgilisi Nur Aksoy
tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını ve polisten yardım istediğini anlatmıştı. Magazin gündemine düşen bu haber sonrasında, iddiaların odağındaki isim Nur Aksoy'dan yanıt gecikmedi. Eski sevgili GÜNAYDIN'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
'GÜLME KRİZİNE GİRDİM'
Kendisi hakkında çıkan haberleri arkadaşından duyduğunu söyleyen ve şaşkınlık içinde olduğunu belirten Aksoy, sözlerine şöyle devam etti: "Sözde ben elimde bıçakla onu kovalamışım. Haberi okuyunca gülme krizine girdim. Ferhat
, bir single çıkaracak beni kullanarak reklam yapıyor. Böyle bir şeyin olması imkansız, yalan söylüyor."
'SAYEMDE 160 BİN TL KAZANDI'
Aksoy, türkücüyle 3 yıl birlikte olduklarını ve 2 ay önce ayrıldıklarını söyledi. Zor zamanlarda sevgilisinin yanında olduğunu belirten genç kadın, "Ona sosyal medya hesabı kurdum, sayemde 160 bin TL kazandı" dedi. Telefonunda kendisine edilmiş küfürlü ve tehdit dolu mesajlar olduğunu ekleyen Aksoy, mesajları yayınlamak için avukatından haber beklediğini ekledi.