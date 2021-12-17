Tüm Türkiye Esra Erol izledi!

47 YILLIK EVLİLİKTE BÜYÜK YÜZLEŞME!

Esra Erol'un dünkü yayınında günlerdir gündem olan Muzaffer Döner vardı. 64 yaşındaki Songül Döner, 47 yıllık eşi Muzaffer Döner'in evi terk ettiğini ve kendisinden 20 yaş küçük biriyle birlikte yaşadığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Canlı yayına bağlanan Muzaffer Döner kendisini sosyal medya fenomeni ilan etmiş, TikTok fenomeni olmak için 47 yıllık eşini terk ederek kendisinden 20 yaş küçük biriyle birlikte olduğunu kabul etmişti. Muzaffer Döner eşine "Ben zeki ve yakışıklı biriyim. Kocan bir fenomen, senden çok yoruldum. Senden boşanacağım binlerce takipçim var." diyerek dans etmişti.