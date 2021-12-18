ABD’de Selin rüzgarı esti

TÜM dünyada ilgiyle takip edilen ve bu yıl 18'incisi düzenlenen New York Türk Film Festivali
(NYTFF), New York SVA Tiyatro
'da gerçekleşti. Festivalde, benzersiz ve orijinal hikayeler içeren birbirinden başarılı 10 Türk filmi yer aldı. Festival kapsamında gösterime giren, Selin Yeninci
'nin başrolünde yer aldığı 'Nasipse Adayız' filmi, ABD
'de yaşayan Türk ve Amerikalı sinemaseverlerden tam not aldı. Yeninci, gösterim sonrası gerçekleşen söyleşide, hem konuşması hem de zarifliğiyle izleyenleri kendine hayran bırakırken, sinemayla ilgili gözlemlerini de izleyicilerle paylaştı. 'Nasipse Adayız'daki rolüyle Altın Koza Film Festivali
ve 53. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri
'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen oyuncu, kırmızı halı şıklığıyla da festivale damga vurdu.