Art arda iki gün tüm Türkiye Esra Erol izledi!

ESRA EROL ACILI ANNE İÇİN HAREKETE GEÇTİ!

Esra Erol programına başvuran bir diğer isim ise Fatma hanımdı. 36 yaşındaki kızı Emeti Gökarslan'ın kendisinden habersiz boşandığını iki çocuğunun velayetini verdiğini ve internetten tanıştığı Kadirle ortadan kaybolduğunu söyledi. Bir süre sonra kızına ulaştığını anlatan acılı anne "bir otelin lobisinde görüştük, kızım perişan haldeydi. Şuuru yerinde değildi. Nasıl bir durumda olduğunu bilmiyorum, kızımı o ortamdan kurtarın. " diyerek gözyaşları içinde yardım isteyen Fatma Hanım ayrıca kızının internette tanıştığı Kadir'den sonra yasaklı madde kullanmaya başladığını iddia etti.

Canlı yayına bağlana Emeti ise "Kadir'le evlilik hayali kurduğunu düzen kurduktan sonra evleneceklerini annesinin engel olmamasını istediğini söyledi. Emeti'yle birlikte olan Halil ise "bu olanlara inanamıyorum. Fatma Hanım tam bir oyuncu. Ben kızıyla görüşsün diye yardımcı olmaya çalıştım." Dedi. Fatma Hanım ise kızının şuurunun yerinde olmadığını, yasaklı madde kullandırdıkları konusunda ısrarcı olarak yardım istedi.