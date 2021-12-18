GQ 2021 ödül töreninde yıldızlar geçidi

Bu yıl zamansızlık, yenilikçilik, ilham, sınırsızlık ve eşitlik temalarıyla gerçekleşen GQ Türkiye Men of the Year 2021
ödül töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Gecede müzik, spor, moda, sahne&gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarından başarılı isimlere ödül verildi.
'KRİTERİMİZ, FARKLILIK'
Fadik Sevin Atasoy'un sunuculuğunu üstlendiği organizasyon, önceki akşam Samsung Galaxy
ana sponsorluğunda Galataport İstanbul'da gerçekleşti. Derginin Yayın Direktörü Özgür Atanur, "Ödüllerimizi verirken en belirleyici kriterlerimiz, bu kişilerin ürettikleriyle, hayata yeni bir gen, yeni bir doku ve farklılık katmış olmasıydı. Bu kavramlar aynı zamanda dergimizin 2022 içerik temalarının, yeni lüks, stil ve modanın dahil olduğu DNA'sının da çatısını oluşturacak" dedi.
YILIN OYUNCUSU SALİH BADEMCİ
Törende 'Yılın Oyuncusu' ödülü, rol aldığı yapımlardaki başarılı performansıyla beğeni toplayan Salih Bademci'ye verildi. 'Yılın Kadını' ödülü ise, Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş
ile Ezgi Karayel
tarafından ünlü oyuncu Öykü Karayel
'e takdim edildi. Gebeş, "Kadın olmanın pozitif ayrımcılık değerini hak ettiğini, kadın gücünün görünürlüğünün, yeteneğinin ve başarılarının yüksek sesle konuşulması gerektiğini düşünüyorum" sözleriyle alkış topladı.
YILIN PARLAYAN İSİMLERİ
Gecede, İbrahim Çelikkol
'Yılın Ekran Yıldızı', Doğu Demirkol
'Yılın Komedyeni', Seçkin Pirim
'Yılın Sanatçısı', Mete Gazoz
'Yılın Sporcusu', Oğuz Alper Öktem 'Yılın Girişimcisi/İş İnsanı', Dilan Gerede Erkaya 'Yılın Stil Sahibi Erkeği', Berkcan Güven 'Yılın Hype'ı ve Onur Seyit Yaran
'Yılın Yükselen Yıldızı' ödüllerini kucakladı.