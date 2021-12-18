Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek setteki en komik anısını anlattı! "Cenaze sahnesinde birden ayağım kaydı ve..."

Oyuncuların yoğun çalışma temposunda set aralarında uyumasına herkes alışık ancak Şimşek'in bu konuda da başından geçen farklı bir olay olmuş. Bundan 4-5 yıl önce rol aldığı bir projenin setine oldukça yorgun giden genç oyuncu, "Yataktan kalkmam gereken bir sahne çekiyorduk. Ben herkese 'Tamam, hazırım' dedim. Ama o sırada nasıl yorgunum. Yatağa uzanınca uyuyakalmışım" diye konuştu.