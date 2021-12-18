Sahnede aşk var

ŞARKICI Sinan Güleryüz
, önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekanda sahneye çıktı. 'Yak Yakacaksan' parçasıyla başladığı sahnesinde Güleryüz, slow ve hareketli şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında oyuncu eşi Özge Özder
de vardı. Seti olmadığı için eşinin sahnesini izlemeye giden Özder, kendisini tutamayıp eşinin yanına gitti. Aşk dolu bakışlarla kendisini hayranlıkla izlerken danslarıyla da ona eşlik etti. Ali-Ayşegül Ünal, Gökhan Malik Şahin
, Aslı Tosya
, Ersin Umulu gibi isimler de Güleryüz'ü dinleyenler arasındaydı.