Tüm Türkiye Esra Erol’u izledi

Esra Erol
, hafta içi her gün atv
'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikayeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program önceki günkü yayınıyla, Tüm Kişiler
'de en çok izlenen program oldu. Kantar Medya
tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7.99 izlenme oranı ve yüzde 27.73 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.
47 YILLIK EVLİLİKTE BÜYÜK YÜZLEŞME!
YAYINDA günlerdir gündem olan Muzaffer Döner
vardı. 64 yaşındaki Songül Döner
, 47 yıllık eşi Muzaffer Döner'in evi terk ettiğini ve kendisinden 20 yaş küçük biriyle birlikte yaşadığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Canlı yayına bağlanan Muzaffer Döner, sosyal medya fenomeni olmak için 47 yıllık eşini terk ederek kendisinden 20 yaş küçük biriyle birlikte olduğunu kabul etmişti. Döner, eşine "Ben zeki ve yakışıklı biriyim. Kocan bir fenomen, senden çok yoruldum. Senden boşanacağım, binlerce takipçim var" diyerek dans etmişti. Eşi Muzaffer'in sosyal medyada fenomen olduğunu söyleyen Songül Döner ise, "47 yıllık evliyiz. Ben ona ömrümü verdim. Çocuklarımız ve torunlarımız var" dedi. Muzaffer Bey
de "Eşimden boşanacağım, yıllarımı boşuna harcadım. Maddi manevi beni bitirdiler. Şöhreti geç yakaladım. Oyuncu olacak bir adamım ben, bu şöhretin peşini bırakmayacağım. Tek celsede boşanacağım" yanıtını verdi.