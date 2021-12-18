Yılbaşı davetinde buluştular

Cemiyet
ve sanat dünyasının ünlü isimleri, bir mimari danışmanlık ve dekorasyon mağazasının yılbaşı davetinde buluştu. Bebek'te iç mimar Aysu Karabacak Erbeş
ev sahipliğinde düzenlenen davette, markanın yeni yıla özel tasarımlarıyla dekore edilen mağazası ilgi gördü. Buluşmaya katılanlar arasında Rosella Karabacak
, Zeynep Şener
, Zeynep Erol
, Ani Bıçakcı
, Anna Fresko
, Arzu Can, Aslıhan Memişoğlu, Esra Kenanoğlu, Aslı Pasinli, Berna Sağlam Naipoğlu, Esra Matraş, Beyza Uyanoğlu gibi isimler vardı.