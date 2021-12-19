12 yıl aradan sonra sahnede

İbrahim
Tatlıses, önceki akşam İstanbul'daki Günay Restaurant'da sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, 12 yıl aradan sonra 17 Aralık'ta gazino sahnesine büyük bir dönüş yaptı.
Günler öncesinden rezervasyonları dolan İbrahim Tatlıses
konseri için mekanın oturma kapasitesini yüzde 25 artırarak konuklar ağırlandı. Tatlıses, gecede 2 saat sahnede kaldı. Tatlıses, konser sırasında yakın arkadaşı Hülya Avşar
için övgü dolu sözler söyledi. Ünlü şarkıcı, "Hülya, canımı istesin canımı veririm, onun mavi gözleri için seslendiriyorum" diyerek 'Mavi Mavi' şarkısını seslendirdi.