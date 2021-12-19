Haberler Günaydın Haberleri 12 yıl aradan sonra sahnede
Giriş Tarihi: 19.12.2021

12 yıl aradan sonra sahnede

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
12 yıl aradan sonra sahnede

İbrahim Tatlıses, önceki akşam Şişli’deki bir mekanda konser verdi. Ünlü şarkıcı, gecede Hülya Avşar’a olan sevgisini de dile getirdi. “Hülya, canımı istesin veririm. Bu şarkımı onun mavi gözleri için seslendiriyorum” deyip Mavi Mavi adlı parçasını okudu. Avşar da Tatlıses için “Gelmiş geçmiş en iyi ses onundur ve üzerine yoktur” demişti

İbrahim Tatlıses, önceki akşam İstanbul'daki Günay Restaurant'da sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, 12 yıl aradan sonra 17 Aralık'ta gazino sahnesine büyük bir dönüş yaptı.
Günler öncesinden rezervasyonları dolan İbrahim Tatlıses konseri için mekanın oturma kapasitesini yüzde 25 artırarak konuklar ağırlandı. Tatlıses, gecede 2 saat sahnede kaldı. Tatlıses, konser sırasında yakın arkadaşı Hülya Avşar için övgü dolu sözler söyledi. Ünlü şarkıcı, "Hülya, canımı istesin canımı veririm, onun mavi gözleri için seslendiriyorum" diyerek 'Mavi Mavi' şarkısını seslendirdi.
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
ARKADAŞINA GÖNDER
12 yıl aradan sonra sahnede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA