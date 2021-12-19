Albüm yapmayı çok özledim

Funda Arar
, geçtiğimiz akşam Maslak
'taki bir mekanda hayranlarıyla buluştu. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Funda Arar, "Gazinoların yeniden yaşatılması çok hoş. Yeni albüm çalışmamız var, aranjelere başladık. Mart ayı gibi düşünüyoruz. Albüm yapmayı özledim, biliyorum ki dinleyenlerim de benden albüm bekliyorlar, özlediler. Ben de çok istiyorum. Çünkü sık sahne yapan biriyim, sahnede yeni şarkılar lazım. Yeni enerji yeni heyecan lazım. O yeni albümün enerjisi çok başka oluyor tabii ki" dedi.