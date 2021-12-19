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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Albüm yapmayı çok özledim

Albüm yapmayı çok özledim

Funda Arar, önceki akşam Maslak’ta sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı, üç saat sahnede kaldı. Arar, “Albüm yapmayı çok özledim. Bu nedenle çalışmalara başladık. Aranjelerimizi yapıyoruz. Sık sahneye çıkan biriyim. Bu nedenle bana yeni şarkılar, yeni enerji ve yeni heyecan lazım” diye konuştu

Funda Arar, geçtiğimiz akşam Maslak'taki bir mekanda hayranlarıyla buluştu. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Funda Arar, "Gazinoların yeniden yaşatılması çok hoş. Yeni albüm çalışmamız var, aranjelere başladık. Mart ayı gibi düşünüyoruz. Albüm yapmayı özledim, biliyorum ki dinleyenlerim de benden albüm bekliyorlar, özlediler. Ben de çok istiyorum. Çünkü sık sahne yapan biriyim, sahnede yeni şarkılar lazım. Yeni enerji yeni heyecan lazım. O yeni albümün enerjisi çok başka oluyor tabii ki" dedi.
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Albüm yapmayı çok özledim
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