Gelecek yıl yeni albüm

Şarkıcı Can Oflaz
, 2022'de yayınlanacak 10 şarkılık yeni bir albüm hazırlığında... Sanatçının, albümden ilk şarkısı 'Yanamam' 17 Aralık'ta Sony Music Turkey etiketiyle yayınlandı. İlk kez sözü, müziği, düzenlemesinin tamamı kendisine ait olan bir şarkıyı yayınladığı için heyecanlı olduğunu söyleyen sanatçı, "Şarkı aslında bir cevapla değil, soru ile bitiyor. 'Bir dursam, nefes alsam, bulur muyum kendimi yeniden?' Hayata dair öğrendiğim doğruları nasihat etmek yerine, hayattaki sorgulamamı paylaşmak istedim. Çünkü en gerçek halim bu" diyor.