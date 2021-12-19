Hayırseverler kahvaltıda bir araya geldi

Nil ve Eğitim Yardımlaşma Derneği, burslu öğrencileri için bir kahvaltı etkinliği düzenledi. Neyad Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Diptaş'ın konuşması ile başlayan program, Dr. Ahmet Anapalı'nın 'Osmanlı'nın Vakıf Sahibi Hanım Sultanları' konulu söyleşiyle devam etti. Nakkaştepe'deki organizasyona TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop
, TBMM Başkan Vekili Süreyya Bilgiç
'in eşi Afife Bilgiç
, Üsküdar Belediye Başkanı'nın eşi Zühre Türkmen gibi siyaset, iş ve sanat dünyasından isimler katıldı.