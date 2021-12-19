Nusret Gökçe iki yıldır görmediği annesini ziyaret ettiği videosu ile tepki çekti! "İmkanın varken neden 2 yıl?"

Son dönemde restoranındaki fiyatlarla gündeme gelen ve yabancı basının da dikkatini çeken ünlü etçi Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe'yi sosyal medyada da 40.8 milyon kişi takip ediyor.
Erzurumlu olan Nusret Gökçe'nin baba evine yaptığı ziyaret sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.
Özel hayatı ile oldukça merak edilen Nusret Gökçe son olarak annesini ziyaret ettiği anları kayda alarak hesabından yayınladı. İki yıldır annesini görmediği ortaya çıkan Nusret Gökçe'ye sosyal medyadan tepki yağdı.
2 yıl sonra annesini ziyarete giden Nusret'e tepki yağdı: "Annesini oturttuğu eve bak! Hayırsız evlat!" | Video
TEPKİ ÇEKTİ
Nusret annesi Fatma Gökçe'yi iki yıl boyunca görmediğini söyleyince takipçilerinden de tepki gördü. Nusret'in takipçileri "İhmal etme anneni", "Erken olmuş biraz sanki", "İmkanın varken neden 2 yıl?" yorumları yağdı.
Annesinin oğluna ilk yorumu ise "çok zayıflamışsın annem" oldu.