Son dakika: Usta sanatçının acı günü! İzzet Altınmeşe’nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe feci kazada hayatını kaybetti!

Son dakika haberi sanat camiasını yasa boğdu. Usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu olan oğullarından Ali Murat Altunmeşe genç yaşta hayata veda etti.
Fırat Altunmeşe Mucize Doktor dizisiyle ünlemişti! Şimdilerde ise Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rapçi Aztek Ural karakterine hayat veriyordu. Fırat Altunmeşe'nin ağabeyi Ali Murat Altunmeşe de oyunculuk mesleğine gönül vermişti.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde de rol alan Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm nedeni belli oldu.
Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe, Mersin'de kaldığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, bir program için Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Altınmeşe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
ALİ MURAT ALTUNMEŞE KİMDİR?
Ali Murat Altunmeşe İzzet Altunmeşe'nin oğludur.
Yer aldığı bazı filmler:
Ali Baba ve 7 Cüceler 2015
Bir Don Juan Öldürmek2014
Ali Murat Altunmeşe son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yer aldı.