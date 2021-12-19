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Giriş Tarihi: 19.12.2021 15:26 Son Güncelleme: 19.12.2021 15:28

Son dakika: Usta sanatçının acı günü! İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe feci kazada hayatını kaybetti!

Son dakika: Usta sanatçının acı günü! İzzet Altınmeşe’nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe feci kazada hayatını kaybetti!

Usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin acı günü. Gelen son dakika haberine göre; İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti. Oyunculuk yapan Ali Murat Altunmeşe, son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde oynamıştı. Genç yaşta hayata veda eden Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm nedeni ile ilgili son dakika bilgisi geldi. Oyuncu Ali Murat Altınmeşe, Mersin'de kaldığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.

Son dakika haberi sanat camiasını yasa boğdu. Usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu olan oğullarından Ali Murat Altunmeşe genç yaşta hayata veda etti.

Fırat Altunmeşe Mucize Doktor dizisiyle ünlemişti! Şimdilerde ise Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rapçi Aztek Ural karakterine hayat veriyordu. Fırat Altunmeşe'nin ağabeyi Ali Murat Altunmeşe de oyunculuk mesleğine gönül vermişti.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde de rol alan Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm nedeni belli oldu.

Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe, Mersin'de kaldığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, bir program için Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Altınmeşe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

ALİ MURAT ALTUNMEŞE KİMDİR?

Ali Murat Altunmeşe İzzet Altunmeşe'nin oğludur.

Yer aldığı bazı filmler:

Ali Baba ve 7 Cüceler 2015

Bir Don Juan Öldürmek2014

Ali Murat Altunmeşe son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yer aldı.

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Son dakika: Usta sanatçının acı günü! İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe feci kazada hayatını kaybetti!
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