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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Tüm Türkiye Esra Erol izledi

Tüm Türkiye Esra Erol izledi

atv ekranında yayınlanan Esra Erol’da programı yine soluksuz izlendi. Kantar Medya verilerine göre 17 Aralık Cuma günü izleyiciyle buluşan yayın, Tüm Kişiler’de yüzde 7.43 izlenme oranı ve yüzde 26.69 izlenme payı alarak birinci oldu

Esra Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program cuma günkü yayınıyla Tüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu.



Haftanın son bölümünde İsmail Gedik kaybolan kızı Aysel'in bulunması için stüdyoya geldi. 16 Aralık'ta nikahı olan ancak nikaha iki gün kala aksam saatlerinde kaybolan Aysel bulunması için yardım istedi.Esra Erol programına başvuran bir diğer isim ise Fatma hanımdı. 36 yaşındaki kızı Emeti Gökarslan'ın kendisinden habersiz boşandığını iki çocuğunun velayetini verdiğini ve internetten tanıştığı Kadirle ortadan kaybolduğunu söyledi.
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Tüm Türkiye Esra Erol izledi
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