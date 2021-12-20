Haberler Günaydın Haberleri Antep’te Koray avcı izdihamı
Giriş Tarihi: 20.12.2021

Antep’te Koray avcı izdihamı

Antep’te Koray avcı izdihamı
Şarkıcı Koray Avcı, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında önceki akşam Gaziantep Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda konser verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşen konsere resmi kayıtlara göre 14 bin 700 kişi katıldı. Yoğun ilgiye kayıtsız kalmayan Avcı, 3 saat boyunca sevilen şarkılarını seyircilerin arasına inerek söyledi. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin gecenin finalinde sahneye çıkarak, Koray Avcı'ya özel dokuma ipek kırmızı ay-yıldızlı bir şal hediye etti. Koray Avcı konserinin finalini boynunda bu şalla yaptı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Antep’te Koray avcı izdihamı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA