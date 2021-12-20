Antep’te Koray avcı izdihamı

Şarkıcı Koray Avcı
, Gaziantep
'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında önceki akşam Gaziantep Şahinbey Kapalı Spor Salonu
'nda konser verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
'nin organizasyonuyla gerçekleşen konsere resmi kayıtlara göre 14 bin 700 kişi katıldı. Yoğun ilgiye kayıtsız kalmayan Avcı, 3 saat boyunca sevilen şarkılarını seyircilerin arasına inerek söyledi. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin
gecenin finalinde sahneye çıkarak, Koray Avcı'ya özel dokuma ipek kırmızı ay-yıldızlı bir şal hediye etti. Koray Avcı konserinin finalini boynunda bu şalla yaptı.