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Giriş Tarihi: 20.12.2021 11:52 Son Güncelleme: 20.12.2021 11:59

Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin otopsi işlemleri tamamlandı! Cenazesi İstanbul'a uğurlandı!

AA
Sanatçı İzzet Altınmeşe’nin oğlu Ali Murat Altunmeşe’nin otopsi işlemleri tamamlandı! Cenazesi İstanbul’a uğurlandı!

Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe’nin oğlu 42 yaşındaki Ali Murat Altunmeşe, dün Mersin’de kaldığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, bir program için Mersin’de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe’nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi’nde kaldığı apartmanın 11. katından düşerek feci şekilde can verdi. Ali Murat Altunmeşe’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Otopsi işlemleri tamamlanan oyuncu Ali Murat Altunmeşe'nin cenazesi İstanbul'a gönderildi.

Biir program için Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Dün yaşamını yitiren Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu 42 yaşındaki Ali Murat Altunmeşe'nin, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

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Altınmeşe'nin cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.Cenaze nakil aracına konulan Ali Murat Altunmeşe'nin naaşı, Adana Havalimanı'na gönderildi.

Hava yoluyla İstanbul'a uğurlanacak Altunmeşe'nin cenazesinin, yarın ikindi vakti kılınacak namazına müteakip Göktürk Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Bazı dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Ali Murat Altunmeşe son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde oynamıştı.

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Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin otopsi işlemleri tamamlandı! Cenazesi İstanbul'a uğurlandı!
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