Sanatçı İzzet Altınmeşe’nin oğlu Ali Murat Altunmeşe’nin otopsi işlemleri tamamlandı! Cenazesi İstanbul’a uğurlandı!

Biir program için Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetmişti.
Dün yaşamını yitiren Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu 42 yaşındaki Ali Murat Altunmeşe'nin, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Son Dakika: Ünlü Türkücü İzzet Altınmeşe acı haberle yıkıldı... Oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti! | Video
Altınmeşe'nin cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.Cenaze nakil aracına konulan Ali Murat Altunmeşe'nin naaşı, Adana Havalimanı'na gönderildi.
Hava yoluyla İstanbul'a uğurlanacak Altunmeşe'nin cenazesinin, yarın ikindi vakti kılınacak namazına müteakip Göktürk Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
Bazı dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Ali Murat Altunmeşe son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde oynamıştı.