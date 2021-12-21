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Giriş Tarihi: 21.12.2021 14:31 Son Güncelleme: 21.12.2021 14:32

Ağır yaralanan Osman Bey yeniden nasıl ayağa kalkacak?

Ağır yaralanan Osman Bey yeniden nasıl ayağa kalkacak?

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, nefesleri kesecek 76’ncı bölümüyle 22 Aralık Çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek. Geçen bölümünün finaliyle seyiriyi merak içinde bırakan ve 76’ncı bölüm fragmanıyla rekor izlemelere ulaşan ‘Kuruluş Osman’, Çarşamba akşamı Türkiye’yi ekran başına kilitleyecek.

Osman Bey ağır yaralı vaziyette olmasına rağmen Vezir Alemşah'ın adamlarından kurtulup bir mağaraya sığınmayı başarır. Osman Bey sığındığı mağarada ölüm kalım savaşı verirken, onun yokluğunda Kayı Obası'nın başsız kalmasını istemeyen Gündüz Bey posta oturur. Boran Alp de Gündüz Bey'e bağlılığını bildirir.

Kuruluş Osman 76. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Kuruluş Osman'da intikam vakti...

Malhun Hatun, Osman Bey'e yapılan suçlamalarla ilgili Vezir Alemşah'tan hesap sorarken; Bala Hatun da Osman Bey'i bulabilmek için her yolu dener. Tekfur Nikola kendisine yaşattıklarının intikamını almaya ant içtiği Mari'yi yaralarken, Turgut Bey ise Mari'yi kurtarmak için İnegöl Kalesi'ne sızar.

Ağır yaralı haldeki Osman Bey yeniden ayağa kalkabilecek mi? Osman Bey peşindeki Konur Alp ve adamlarına yakalanmamak için ne yapacak? Malhun Hatun ve Bala Hatun, posta oturan Gündüz Bey'e karşı nasıl bir tavır alacak? Nikola'ın yaraladığı Mari kurtulabilecek mi? Turgut Bey, Mari'yi kurtarmak icin neler yapacak?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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Ağır yaralanan Osman Bey yeniden nasıl ayağa kalkacak?
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