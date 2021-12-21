Destan’a damga vuran sahne! Alpagu Han’dan oğlu Batuga’ya tavsiye: Düşmanın kızını sevme!

"DÜŞMANIN KIZINI SEVME..."

Akkız son anda gizlenirken, Batuga'nın başında beklediğini gören Alpagu Han hayli şaşırdı ve cevap alamayacağını bilerek şöyle sordu: "Anan düşlerime musallat oldu gitmez. Ateşim giderse, Tılsım da gider mi dersin?" Uyumasını sağlayan şerbeti içerken Batuga ile konuşmaya devam eden Alpagu Han, "Bu uyku yapar ama uyumaktan korkarım yine anan gelir diye... Ama gelmezse de burnumda tüter... Eğer bir gün düşman kızı seversen... Sevme…" diyerek acı bir itirafta bulundu.