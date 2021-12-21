Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in ayrıldığı iddia edilmişti! Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den flaş ayrılık açıklaması

Dizi setindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ve bir süredir birlikte olan ünlü oyuncular Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrıldıkları iddia edilmişti. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti.

AYRILDIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Bazı haber sitelerinde yer alan iddia sonrasında her iki isimden bir yalanlama ya da doğrulama gelmemişti. Bugün konuyla ilgili ilk kez açıklama yapıldı. Lansman gecesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hande Erçel ayrılık iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.