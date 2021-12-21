Haberler Günaydın Haberleri Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in ayrıldığı iddia edilmişti! Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den flaş ayrılık açıklaması
Giriş Tarihi: 21.12.2021 21:13 Son Güncelleme: 21.12.2021 21:36

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in ayrıldığı iddia edilmişti! Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den flaş ayrılık açıklaması

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in ayrıldığı iddia edilmişti! Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den flaş ayrılık açıklaması

Magazin’in gözde çifti ünlü oyuncular Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in ayrıldıkları ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili Hande Erçel ve Kerem Bürsin tarafından bir açıklama gelmemişti. Çift çıkan bu ayrılık iddialarından sonra ilk kez konuştu. İşte ayrıntılar!

Dizi setindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ve bir süredir birlikte olan ünlü oyuncular Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrıldıkları iddia edilmişti. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti.

AYRILDIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Bazı haber sitelerinde yer alan iddia sonrasında her iki isimden bir yalanlama ya da doğrulama gelmemişti. Bugün konuyla ilgili ilk kez açıklama yapıldı. Lansman gecesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hande Erçel ayrılık iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Erçel, ayrılık iddialarına, "Yok öyle bir şey" diyerek yanıt verdi.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in ayrıldığı iddia edilmişti! Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den flaş ayrılık açıklaması
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