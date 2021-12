İi işin sırrını Ruslar’a anlattı

HER yıl büyük moda şovu Dosso Dossi Fashion Show 'a imza atan iş insanı Hikmet Eraslan , üçüncü kitabını kaleme aldı. Yeni kitabı 'İyi Bir İşin Sırrı'nın Rusya baskısının tanıtımı için Moskova 'da bulunan Eraslan, "Başarı odaklı bir kariyer planı yapanlar için rehber" olarak tanımladığı kitabıyla ilgili şunları söyledi: "İş hayatımda edindiğim ve hayati değer taşıdığına inandığım tecrübelerimi, bu kitabımda ele aldım. Bilginin, her an ulaşılabilir bir olgu olduğuna inanıyorum. İş hayatında başarının sırrı bilgi paylaşımında."