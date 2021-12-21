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Giriş Tarihi: 21.12.2021 11:37 Son Güncelleme: 21.12.2021 11:40

Usta oyuncu Sezai Aydın son yolculuğuna yarın uğurlanacak! İşte Sezai Aydın'ın cenaze töreninin detayları...

AA
Usta oyuncu Sezai Aydın son yolculuğuna yarın uğurlanacak! İşte Sezai Aydın’ın cenaze töreninin detayları...

"AYI YOGI", "Rambo", "Rocky" ve "Fred Çakmaktaş" gibi karakterleri seslendirmesi ile hafızalara kazınan usta tiyatrocu, bir süredir tedavi gördüğü Ümraniye'deki özel bir hastanede diyabete bağlı kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Ölümü ile sanat camiasını yasa boğan seslendirme sanatçısı ve usta tiyatrocu Sezai Aydın'ın cenazesi ile ilgili detaylar belli oldu. Sanatçının naaşı, yarın Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İşte Sezai Aydın'a veda töreni ve sanatçının cenaze töreni ile ilgili ayrıntılar...

"AYI YOGI", "Rambo", "Rocky" ve "Fred Çakmaktaş" gibi karakterleri seslendirmesi ile hafızalara kazınan usta tiyatrocu, bir süredir tedavi gördüğü Ümraniye'deki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

69 yaşında, diyabete bağlı kalp yetmezliğinden hayata veda eden, tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sanatçısı Sezai Aydın için yarın saat 10.30'da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlenecek.

Sanatçının naaşı, Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğan Sezai Aydın, Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

Aydın, Şehir Tiyatroları sanatçısı olarak birçok yapımda rol aldı.

Son dakika: Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! | Video

Bir dönem Keçiören Belediyesinde "Cumartesi Cumartesi" adlı çocuk eğlence programını da sunan Sezai Aydın, aralarında "Ayı Yogi", "Rambo", "Rocky" ve "Fred Çakmaktaş" gibi karakterlerin de bulunduğu birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yaptı.

"Yahşi Cazibe", "Kınalı Kar" ve "Kaynanalar"ın da arasında bulunduğu birçok dizi ve sinema filminde de rol alan Aydın, ayrıca Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde seslendirme ve oyunculuk dersleri verdi.

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Usta oyuncu Sezai Aydın son yolculuğuna yarın uğurlanacak! İşte Sezai Aydın'ın cenaze töreninin detayları...
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