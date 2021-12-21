Usta oyuncu Sezai Aydın son yolculuğuna yarın uğurlanacak! İşte Sezai Aydın’ın cenaze töreninin detayları...

15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğan Sezai Aydın, Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

Aydın, Şehir Tiyatroları sanatçısı olarak birçok yapımda rol aldı.

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Bir dönem Keçiören Belediyesinde "Cumartesi Cumartesi" adlı çocuk eğlence programını da sunan Sezai Aydın, aralarında "Ayı Yogi", "Rambo", "Rocky" ve "Fred Çakmaktaş" gibi karakterlerin de bulunduğu birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yaptı.