Yeni yaşını kutlayan Süreyya Yalçın istedi eşi bonkör davrandı! Doğum gününde anlamlı bağış!

Ozan Baran, önceki akşam eşi Süreyya Yalçın'a sürpriz doğum günü organize etti. Gümüşsuyu'ndaki boğaz manzaralı restaurantı kapatan Ozan Baran, ortak dostlarını misafir ederek eşine unutulmaz bir doğum günü gecesi yaşattı.

ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA BAĞIŞ

Baran, doğum gününe katılan dostlarına hediye yerine Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışta bulunmalarını rica ederken, eşi Yalçın'ın isteği üzerine kendisi de hediye almak yerine Çocuk Esirgeme Kurumu'na 125 bin TL bağışta bulundu.