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Giriş Tarihi: 21.12.2021 08:01 Son Güncelleme: 21.12.2021 08:17

Yeni yaşını kutlayan Süreyya Yalçın istedi eşi bonkör davrandı! Doğum gününde anlamlı bağış!

Yeni yaşını kutlayan Süreyya Yalçın istedi eşi bonkör davrandı! Doğum gününde anlamlı bağış!

İş insanı Ozan Baran'la mutlu bir evliliği olan sosyetik güzel Süreyya Yalçın yeni yaşını kutladı. Eşi tarafından görkemli bir doğum günü organizasyonu yapılan Süreyya Yalçın'ı sanat camiasından isimler ve dostları yalnız bırakmadı. Gümüşsuyu'ndaki boğaz manzaralı Topaz Restaurant'ı kapatan Ozan Baran, ortak dostlarını misafir ederek eşi Süreyya Yalçın'a unutulmaz bir doğum günü gecesi yaşattı. Doğum gününe ise Süreyya Yalçın ve Ozan Baran çiftinin anlamlı hareketi damga vurdu.

Ozan Baran, önceki akşam eşi Süreyya Yalçın'a sürpriz doğum günü organize etti. Gümüşsuyu'ndaki boğaz manzaralı restaurantı kapatan Ozan Baran, ortak dostlarını misafir ederek eşine unutulmaz bir doğum günü gecesi yaşattı.

ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA BAĞIŞ

Baran, doğum gününe katılan dostlarına hediye yerine Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışta bulunmalarını rica ederken, eşi Yalçın'ın isteği üzerine kendisi de hediye almak yerine Çocuk Esirgeme Kurumu'na 125 bin TL bağışta bulundu.

İş insanı, eşi için kapattığı mekanda eğlence dolu bir gece organize etti. Yemek öncesi ve sonrası birbirinden ünlü isimler sahne alırken, konuklar gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendiler.

İlk olarak Ozan Doğulu ve orkestrası ile Hera Aslan sahneye çıkarken, ardından da Açelya Elmas ve Hande Dönmez yerlerini alarak tüm misafirlere muhteşem bir akşam yaşattı.

SİYAH BİR ELBİSE TERCİH ETTİ

Siyah konseptli bu özel gecede Süreyya Yalçın da siyah bir kıyafet tercih etti. Doğum günü pastası da yine aynı renkteydi.

Dört katlı siyah doğum günü pastasını kesen Ozan Baran-Süreyya Yalçın çifti, bu özel gecede kendilerine eşlik eden dostlarına teşekkür ederek kadeh kaldırdı.

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Yeni yaşını kutlayan Süreyya Yalçın istedi eşi bonkör davrandı! Doğum gününde anlamlı bağış!
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