Akkız ve Batuga güçlerini birleştirdi! Seyirci ‘Destan’a kilitlendi!

Akkız ve Batuga'nın planı tıkır tıkır işlerken, Alpagu Han acı içinde olmasına rağmen nişan toyuna at sırtında geldi; Balamir ve boy beylerinin meraklı bakışları altında toyu başlatan oku zorlukla da olsa attı. Batuga, ok atma yarışmayı kazanan Yaman'a sırrını açarak onunla konuştu ve Akkız'ın saraydan kaçmasını sağlayacak tünelin açılması için yardım istedi.