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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Günaydın’ın yeni yıl partisinde yıldızlar geçidi

Günaydın’ın yeni yıl partisinde yıldızlar geçidi
GÜNAYDIN, yeni yıl öncesi sanat ve cemiyet hayatından ünlü simaları ağırladığı, '2022'ye GÜNAYDIN' adlı büyük bir parti düzenledi. Mandarin Oriental Bosphorus'un ev sahipliğindeki, netd ana sponsorluğu ile İpekyol ve Le Bedesten co-sponsorluğunda gerçekleşen gecede, Altay sahneye çıktı.



Partinin ilerleyen saatlerinde ünlü şarkıcılar art arda sahneye çıkıp şarkı söyledi. Kırmızı halıda yıldızlar geçidi yaşanan yeni yıl partisinde, GÜNAYDIN Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik misafirlerle tek tek ilgilendi.

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Günaydın’ın yeni yıl partisinde yıldızlar geçidi
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