Günaydın’ın yeni yıl partisinde yıldızlar geçidi

GÜNAYDIN
, yeni yıl öncesi sanat ve cemiyet hayatından ünlü simaları ağırladığı, '2022'ye GÜNAYDIN' adlı büyük bir parti düzenledi. Mandarin Oriental Bosphorus
'un ev sahipliğindeki, netd ana sponsorluğu ile İpekyol
ve Le Bedesten
co-sponsorluğunda gerçekleşen gecede, Altay sahneye çıktı.
Partinin ilerleyen saatlerinde ünlü şarkıcılar art arda sahneye çıkıp şarkı söyledi. Kırmızı halıda yıldızlar geçidi
yaşanan yeni yıl partisinde, GÜNAYDIN Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik
misafirlerle tek tek ilgilendi.